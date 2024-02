Laboratorium der Beteiligung: Wien wird „Demokratiehauptstadt“

Die erste Metropole, die sich Europäische Demokratiehauptstadt nennen darf, ist Barcelona. Die zweite ist Wien, das den Titel im Oktober für ein Jahr übernimmt. In Anwesenheit von Eugénia Gay, der Vizebürgermeisterin von Barcelona, wurde dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) gestern im Rathaus schon einmal die zum Titel gehörige Trophäe überreicht. Danach versprach der unter anderem für Demokratie zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky „ein vielseitiges Programm aus Veranstaltungen und Aktivitäten, deren Ziel es ist, die Demokratie zu stärken“.

Der Titel „Europäische Demokratiehauptstadt“ ist jung. Erst voriges Jahr hat ihn die CEO European Capital of Democracy (ECoD) ins Leben gerufen, um „Demokratien zu stärken und den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern“.

Demokratiewerkstatt

Einerseits sollen bereits bestehende Formen von Partizipation – etwa die Klimateams – weiterentwickelt werden; zu diesem Zweck wird eine „Demokratiewerkstatt“ eingerichtet. Andererseits sind alle Wienerinnen und Wiener eingeladen, sich zu beteiligen: „Wir freuen uns über Ihre Beiträge!“, sagt der Stadtrat.

Die sichtbarsten Seiten der Demokratiehauptstadt werden einige von der ECoD verantwortete Programmpunkte sein, die auch in Barcelona auf dem Spielplan standen: die „Innovation in Politics“-Awards, ein Gaming-Projekt, eine Bürgermeister-Konferenz und das Kunstfestival „Art of Democracy“.