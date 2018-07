Wiener U-Bahn: Stadt überlegt Liste verbotener Speisen

Ab dem Herbst ist es in der Wiener U-Bahn-Linie U6 nicht mehr erlaubt, streng riechende Speisen zu verzehren. Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) kommt damit, wie sie betont, dem Wunsch zahlreicher Fahrgäste nach. Auch der steigende Reinigungsaufwand durch Essens- bzw. Verpackungsreste wird ins Treffen geführt. Welche Nahrungsmittel tatsächlich tabu sind, soll einer Liste zu entnehmen sein.

Sie halte es für eine gute Idee, eine solche auszuarbeiten - möglicherweise auch in Form einer Abstimmung, an der sich die Wiener Öffi-Nutzer beteiligen können, wie sie am Montag im Gespräch mit der APA ankündigte. Leberkäse, Pizza, Nudelgerichte oder Kebab gelten dabei als fixe Kandidaten für eine derartige Auflistung. Sima hat am Wochenende angekündigt, dass solche Speisen ab September nicht mehr in den Waggons der U6 gegessen werden dürfen.

Getränke nicht betroffen

Getränke wird das Verbot nicht betreffen, beteuerte die Stadträtin heute. Mitgenommener Kaffee etwa ist somit auch in Zukunft gefahrlos genießbar. Auch Alkohol ist von der neuen Regelung nicht erfasst - da sein Konsum in den Öffis bereits jetzt verboten ist.