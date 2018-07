Döner-Essen in der U6: Facebook-Event wird zum Netzhit

Verbot sei zumutbar

„Wir starten dazu in Schritt eins eine breite Info-Offensive, um die Fahrgäste zu sensibilisieren“, sagte Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) in einer Aussendung. Die Wiener Linien bereiten dazu aktuell entsprechende Info-Offensiven für den Herbst vor, die von Durchsagen in den U6-Stationen, über Info-Plakate und Sticker in und auf den Zügen sowie Informationen durch Service-Mitarbeiter und Sicherheitspersonal bis hin zu Einblenden der Botschaft auf den Abfahrts-Anzeigetafeln am Bahnsteig reichen. „Die Fahrtdauer in der U-Bahn liegt im Durchschnitt bei rund zehn Minuten“, so Sima. Es sei daher zumutbar, „die wenigen Minuten ohne stark riechende Speisen auszukommen“.