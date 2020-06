Rappen gegen Hass und Intoleranz

Die politischen Entwicklungen in der Türkei sind zurzeit auch unter türkischstämmigen Jugendlichen in Österreich ein brandheißes Gesprächsthema. Wobei EsRap mit ihrer kritischen Haltung („es gab Tote, Verletzte und Chaos – wie kann man das gut finden?“) einer Minderheit angehören. In ihrem Bekanntenkreis gibt es weit mehr Erdogan-Fans, als -Kritiker.

„Der Grund ist, dass sich viele Jugendliche nicht auskennen“, meint Esra. „Sie verstehen jede Kritik an Erdogan als Kritik an den Türken. Wenn man versucht, über das Thema zu diskutieren, wird man mit vielen Vorurteilen konfrontiert: Wenn du zum Beispiel zu den Demonstranten im Gezi-Park hältst, dann bist du entweder ,nicht religiös oder kein Türke‘. Aber was hat meine Religion mit dem Gezi-Park zu tun?“

Dass viele junge Türken – österreichische Staatsbürger oder nicht – mit dem konservativen Machtmenschen Erdogan sympathisieren, überrascht die beiden Musiker nicht. „Das kommt daher, weil er ein Macho ist“, sagt Enes. „Er demonstriert Stärke und traut sich, Nein zu sagen. Dabei ist er laut und redet wie einer aus dem Volk. Er ist einer von vielen – und das gefällt vielen.“

Esra und Enes können der Gezi-Park-Bewegung viel abgewinnen: „Dort haben alle miteinander demonstriert: Türken, Kurden und Aleviten, Alte und Junge. Gezi-Park steht für Durchmischung. Aber genau davor haben die Erdogan-Anhänger Angst – sie fürchten, durch zu viele verschiedene Strömungen könnte die Türkei zerfallen. Und diese Angst schweißt sie zusammen. Dabei sollte es um Menschlichkeit gehen. Man muss sich auf anders Denkende einlassen können.“

Im Freundeskreis steht Esra mit dieser Meinung oft allein da, verbale Attacken sind keine Seltenheit mehr. „Darauf antworte ich mit meinen Raps.“