Esoterik-Studie: Holler für Seestadt Aspern

Nach der Energetik-Affäre um das Wiener Krankenhaus Nord ist nun eine Esoterik-Studie rund um die Seestadt Aspern bekannt geworden. Das Nachrichtenmagazin profil berichtete am Wochenende über eine Studie, die für den Gegenwert von 19.000 Euro "einen Beitrag zur Stärkung der Lebenskraft des Projektgebietes" liefern sollte. Diese Studie wurde im Jahr 2006 vom Wirtschaftsförderungsfonds in Auftrag gegeben. Dieser wurde mittlerweile in die Wirtschaftsagentur umgewandelt.

Geleitet wurde die Studie von einem außerordentlichen Boku-Professor, der sich als "Geomant" bezeichnet. In der Esoterik gilt die Geomantie als eine Form des Hellsehens, bei der Markierungen und Muster in der Erde oder Sand, Steine und Boden zum Einsatz kommen.