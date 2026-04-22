ESC auf Schiene: Wie die Öffis zur Bühne für alle werden

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Wenn Wien die Bühne für den Eurovision Song Contest wird, ziehen auch die Wiener Linien mit: Im Öffi-Netz wird nicht nur gefahren, sondern auch gefeiert. Im Mittelpunkt steh dabei die Linie 49, die als „WL x Song Contest"-Bim zur fahrenden Bühne wird. Zwischen Volkstheater und Stadthalle sorgt sie an den Showtagen für musikalische Unterhaltung.

Sound Lounge am Karlsplatz Während der ESC-Woche von 11. bis 16. Mai wird die Straßenbahn am Karlsplatz zusätzlich zur „Sound Lounge“: Bei Jam-Sessions soll gemeinsam musiziert werden, bei Sing-Alongs verwandelt sich das Fahrzeug in eine Karaokebühne für alle. Der Fokus liegt dabei weniger auf Perfektion als auf Gemeinschaft.

Musik beim Umsteigen Für Stimmung bei den Öffi-Knotenpunkten sorgen die U-Bahn-Stars – Straßenmusiker, die von den Wiener Linien ausgewählt wurden. Ihr Programm steht ganz im Zeichen von „70 Jahre ESC“. Auch abseits der Musik setzen die Wiener Linien auf Sichtbarkeit. Rund 550 Straßenbahnen sind mit ESC-Fahnen unterwegs, Durchsagen an zentralen Knotenpunkten wie Rathaus („Eurovision Village“), Praterstern („Euro Club“) oder Urban-Loritz-Platz („Main Venue“) erfolgen mehrsprachig.