Wo man den Song Contest in Wien schauen kann

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Ganz Wien feiert den Eurovision Song Contest 2026 – von der Inneren Stadt bis nach Brigittenau, vom Gürtel-Lokal bis hin zum Palais. In der ganzen Stadt gibt es Möglichkeiten, die Liveshows bei Public-Viewing-Events zu verfolgen. Dabei geht es längst nicht nur um die Übertragung selbst, sondern auch um Atmosphäre, Kulinarik und gemeinsames Feiern.

Palais Auersperg Ein Angebot von vielen bietet das Palais Auersperg in der Josefstadt. Im barocken Garten wird der Song Contest im Rahmen der Reihe „Freiluft“ gezeigt. Die beiden Semifinale sowie das Finale werden dort am 12., 14. und 16. Mai live übertragen, der Eintritt ist frei. Bei Schlechtwetter wird kurzerhand in das Palais übersiedelt.

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Das Konzept setzt auf ein offenes Setting: Der Garten soll während der gesamten ESC-Woche als Treffpunkt dienen – nicht nur zu den Showzeiten. Bereits ab 15 Uhr ist geöffnet. Rund um die Live-Übertragungen passiert auch davor und danach noch einiges. DJ-Line-ups, Drinks und ein Programm während des Tages sorgen dafür, dass der Abend nicht erst mit dem ersten Ton beginnt. Auch größere Gruppen können sich Plätze sichern.

Bar, Brauerei und Oper Auch an anderen Orten wird gemeinsam geschaut: Am Rathausplatz entsteht mit dem Eurovision Village eine zentrale Public-Viewing-Fläche mit täglichem Programm. Neben den Liveshows gibt es dort unter anderem Konzerte, DJ-Sets oder Lustiges wie Karaoke und ein ESC-Quiz. Als besondere Erinnerung darf man in die Rolle eines ESC-Stars schlüpfen und sich auf dem roten Teppich fotografieren lassen.

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Im 16. Bezirk lädt die Ottakringer Brauerei zum Mitfiebern ein. Hier wird das Finale gezeigt, das anschließend so richtig gefeiert wird. In der Volksoper Wien kann man den Song Contest auf roten Samtsesseln verfolgen, während im Votiv Kino Klappsessel und Popcorn das ESC-Ambiente liefern.

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Auch Veranstaltungsorte wie das Alte AKH, der Gleis Garten oder kleinere Bars beteiligen sich mit eigenen Formaten. Das Vindobona in der Brigittenau zeigt alle drei Shows und kombiniert das Finale mit einer anschließenden Party.