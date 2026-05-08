Party für jüngste ESC-Fans: Kinder erobern Nachtclub

Schon am Nachmittag ist eine lange Schlange vor dem Eingang zum Nachtclub The Loft auf dem Lerchenfelder Gürtel im 16. Bezirk. Statt partyfreudigen jungen Erwachsenen stehen diesmal Kinder mit ihren Eltern an. Eine davon ist die 10-jährige Annika mit ihrer Mutter Marlen. Aufgeregt hüpft Annika auf und ab: „Egal welche Lieder heute spielen, ich will einfach ganz viel tanzen.“

Wo sonst Erwachsene bis spät in die Nacht feiern, findet diesmal die ESC-Kinderdisco statt. Sie ist offizielles Side-Event zum Song Contest und wurde vom ORF und dem Unternehmen wienXtra organisiert. Rund 400 Anmeldungen gab es für die kostenlose Veranstaltung.

Tanzen im Luftballonmeer

„Kinder wollen oft an Orte gehen, wo sie normalerweise nicht hinkommen“, sagt Verena Holzer, stellvertretende Geschäftsführerin von wienXtra. „Deswegen wollten wir keine klassische Kinderdisco in einer Turnhalle machen, sondern an einem Ort, wo normalerweise die Erwachsenen Disco machen.“ Die Zielgruppe: Kinder im Volksschulalter. „Die meisten anderen ESC-Side-Events sind eher für Erwachsene, wir wollten auch den kleinen Fans das Feiern ermöglichen“, sagt Vucko Schüchner, Geschäftsführer von wienXtra.

Im Obergeschoss wird zu Liedern wie „Ich bin ein Gummibär“ oder „Das rote Pferd“ getanzt, auch ESC-Klassiker dröhnen zwischendurch über die Lautsprecher. Immer wieder platzt laut ein Luftballon – begleitet von kreischendem Gelächter.