Party für jüngste ESC-Fans: Kinder erobern Nachtclub
Schon am Nachmittag ist eine lange Schlange vor dem Eingang zum Nachtclub The Loft auf dem Lerchenfelder Gürtel im 16. Bezirk. Statt partyfreudigen jungen Erwachsenen stehen diesmal Kinder mit ihren Eltern an. Eine davon ist die 10-jährige Annika mit ihrer Mutter Marlen. Aufgeregt hüpft Annika auf und ab: „Egal welche Lieder heute spielen, ich will einfach ganz viel tanzen.“
Wo sonst Erwachsene bis spät in die Nacht feiern, findet diesmal die ESC-Kinderdisco statt. Sie ist offizielles Side-Event zum Song Contest und wurde vom ORF und dem Unternehmen wienXtra organisiert. Rund 400 Anmeldungen gab es für die kostenlose Veranstaltung.
Tanzen im Luftballonmeer
„Kinder wollen oft an Orte gehen, wo sie normalerweise nicht hinkommen“, sagt Verena Holzer, stellvertretende Geschäftsführerin von wienXtra. „Deswegen wollten wir keine klassische Kinderdisco in einer Turnhalle machen, sondern an einem Ort, wo normalerweise die Erwachsenen Disco machen.“ Die Zielgruppe: Kinder im Volksschulalter. „Die meisten anderen ESC-Side-Events sind eher für Erwachsene, wir wollten auch den kleinen Fans das Feiern ermöglichen“, sagt Vucko Schüchner, Geschäftsführer von wienXtra.
Im Obergeschoss wird zu Liedern wie „Ich bin ein Gummibär“ oder „Das rote Pferd“ getanzt, auch ESC-Klassiker dröhnen zwischendurch über die Lautsprecher. Immer wieder platzt laut ein Luftballon – begleitet von kreischendem Gelächter.
Nach einer halben Stunde ist die Tanzfläche voll. Die Eltern stehen meist am Rand, die Kinder tanzen in der Mitte gemeinsam mit Holli, dem gelben Maskottchen von wienXtra, und ESC-Maskottchen Auri. Überall hängen Fahnen und die Kinder werfen ihre mit Leuchtarmbändern geschmückten Hände in die Höhe und singen lautstark mit.
Kerstin beobachtet ihre 4-jährige Tochter im rosa Prinzessinnenkleid beim Tanzen. „Das hat sie extra für heute angezogen“, sagt sie. Vor einem Monat habe sie sich über die wienXtra-Broschüre angemeldet. „Es ist eine super Stimmung und lustig, weil die Kinder heute einen Nachtclub erobern.“
Tattoos und Fotos
Im Untergeschoss warten Airbrush- und Fotostationen auf die Kinder. Tattoos, Sticker und Stempel gehören zu den begehrtesten Erinnerungsstücken des Nachmittags. „Ich hab mir ein Seepferdchen in Lila geholt“, sagt die 4-jährige Carlotta. Stolz zeigt sie auf ihr Airbrush-Tattoo am linken Unterarm.
Sie ist mit ihrer Mutter Manuela hier, beide sind zum ersten Mal im The Loft. „Wir wussten nicht, was uns erwartet, aber wir sind begeistert.“ Neben ihrem lila Tattoo gefällt Carlotta vor allem Auri: „Ich freu mich sehr, dass er da ist, und ich hab auch schon ein Foto mit ihm gemacht.“
Nach gut zwei Stunden sind bereits rund 300 Menschen im Club und am Feiern. Noch immer gibt es eine Schlange, aber nicht mehr vor dem Eingang, sondern, um mit dem ESC-Maskottchen Auri noch ein Foto zu machen, bevor es für die jungen Clubgänger nach Hause geht. Am Samstag, den 16. Mai, soll es zum ESC-Finale auch eine Kinderdisco geben, diesmal im Club Praterdom.
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