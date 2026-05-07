Kopfhörer auf, ESC an: Feiern bei der Silent-Gehsteig-Disco

Die 24-jährige Anna steht etwas abseits der tanzenden Menge. Mit schwarzen Kopfhörern auf den Ohren wippt sie zum Rhythmus mit, es spielt eines ihrer Lieblingslieder – „Waterloo“ von ABBA. „Eigentlich war ich müde, aber ich wollte noch tanzen gehen“, sagt sie. Anna ist zum ersten Mal bei einer Silent-Gehsteig-Disco. Aber nicht nur sie feiert Premiere, sondern auch die Disco selbst: Sie findet heuer zum ersten Mal unter dem Motto Eurovision Song Contest statt. Über die Website der Stadt Wien hat Anna die Veranstaltung gefunden. „Zum ESC selbst gehe ich nicht, deswegen wollte ich wenigstens hier ein bisschen Stimmung mitbekommen.“ Gehsteigdisco als ESC-Rahmenprogramm Rund 100 Menschen tanzen am Burjanplatz im 15. Bezirk mit Anna zu alten und neuen ESC-Hits. Schon um 18.30 Uhr hat sich eine lange Schlange bei der Ausgabe für die Kopfhörer gebildet. Wer ein Paar haben will, muss seinen Ausweis hinterlegen , die Karten für die Veranstaltung sind gratis.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Franziska Trautmann Rund 100 Menschen tanzen am Burjanplatz im 15. Bezirk.

In der Mitte des Platzes steht eine Stange mit Fahne, rundherum liegen Rucksäcke und Taschen in verschiedenen Farben – eine improvisierte Garderobe unter freiem Himmel. Manche Tanzfreudige halten Bierdosen in der Hand, andere Wasserflaschen oder Becher. Die Getränke sind selbst mitgebracht. Viele Besucher sind mit Freunden gekommen, manche tanzen allein. Dass die Gehsteigdisco heuer Teil des ESC-Rahmenprogramms ist, hat mit dem Stadtentwicklungsprogramm „Gemma Zukunft“ zu tun. „Der öffentliche Raum hat gerade während des ESC eine besondere Bedeutung“, sagt Barbara Slotta von der Stadtentwicklung. „Es kommen viele Menschen aus anderen Ländern nach Wien.“ Die Gehsteig-Disco passe deshalb perfekt ins Konzept: „Es geht auch darum, sich den öffentlichen Raum spielerisch zurückzuerobern.“ DJs sorgen für Stimmung Die Veranstaltung wurde auf Social-Media-Kanälen wie Instagram oder Facebook beworben, viele Besucher sind aber bereits Stammgäste und Fans von einem der DJs Oliver Hangl. Seit mehr als 20 Jahren organisiert er Gehsteig-Discos. Er ist einer von zwei DJs heute Abend, die gleichzeitig auf unterschiedlichen Kanälen auflegen. Wer gerade, wo eingewählt ist, verrät die Farbe der Kopfhörer, entweder leuchten sie rot oder grün. „Dadurch entsteht immer ein kleines Battle“, sagt Hangl. „Ich sehe sofort, welcher Kanal gerade mehr Leute hat.“

Teil von Hangls Stammpublikum ist auch die 40-jährige Kathrin. Sie ist heute mit ihren Freundinnen hier, alle waren schon bei mehreren Silent-Discos von Oliver Hangl. „Diese Veranstaltungen sind immer schön, weil eine inklusive Atmosphäre herrscht“, sagt Kathrin. Zu viert stehen sie in einem kleinen Kreis, manchmal gesellt sich ein Fremder dazu und tanzt mit. Die 67-jährige Susanne tanzt mit ihren zwei Freundinnen Klaudia und Gabrielle ein paar Meter weiter. In ihrer „Tanz-Community“ kennt man die Gehsteig-Discos längst. „Wo kann man als älterer Mensch sonst noch tanzen gehen?“, fragt Susanne lachend.