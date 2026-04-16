Eurofan-Café: Apfelstrudel trifft auf Full English Breakfast

Der Löffel klirrt leise im Porzellan, auf dem Teller steht ein Stück Apfelstrudel, daneben liegt die aufgeschlagene Zeitung. Für die meisten Wiener ein typischer Kaffeehausbesuch. Anfang Mai könnte sich das Bild verändern: statt Torte und Wiener Melange dominieren vielleicht English Breakfast und Grappa die Bestellungen der Gäste.

Zumindest im Café Landtmann am Ring, denn dort übernehmen während des ESC zwei Länder das Kommando: Großbritannien und San Marino. Von 3. bis 17. Mai wird das Traditionshaus zu einem internationalen Treffpunkt und ist damit eines von 20 Wiener Kaffeehäusern, das Teil des Projekts „Eurofan-Café“ ist.

Länder ausgelost

Insgesamt 35 Länder wurden per Verlosung auf die Lokale verteilt, jedes übernimmt eine Gastgeberrolle. Die Idee dahinter: Wien soll sich während des ESC nicht nur auf großen Bühnen präsentieren, sondern auch im Alltag, in der Wiener Kaffeehauskultur.

„Das Wiener Kaffeehaus war schon immer ein Ort der Begegnung“, sagt Wolfgang Binder, Vertreter der Wiener Kaffeesieder und Betreiber des Cafés Frauenhuber. Laut ihm sollen die Eurofan-Cafés die Offenheit und Vielfalt des ESC widerspiegeln, Menschen zusammenbringen „unabhängig von Herkunft, Sprache und Hintergrund“.