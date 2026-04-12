Buchungslage in der ESC-Woche: "Wien ist noch nicht zu"

Als der – erwartbare – Zuschlag für Wien als Austragungsort des Song Contests gekommen war, war bei vielen Zimmervermietern in der Bundeshauptstadt die Freude groß. Immerhin waren zu den letzten beiden Austragungsorten jeweils rund eine halbe Million Besucher gepilgert. Auch wenn die Stadthalle nur für 16.000 Menschen Platz bietet, hat dieses Musikgroßevent eine große Anziehungskraft auf die zahlreichen Fans aus allen teilnehmenden europäischen Ländern. Das hat sich auch beim letzten Song Contest gezeigt, der in Wien 2015 stattgefunden hat.

Gut gebuchte Zeit

Oliver Schenk, Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung, sagt dazu im KURIER-Gespräch: „Der Mai ist immer schon ein guter Monat für den Tourismus in Wien gewesen. Aber ja, der Song Contest ist ein Faktor.“ Wobei er auch einräumt, dass es gerade für Städtetouristen, die nicht gerade ESC-affin sind, auch eine Entscheidungsgrundlage sein kann und wird, gerade in dieser Zeit nicht nach Wien zu reisen.

Die Hotels seien jedenfalls „gut gebucht, vor allem im niedrigen Hotelsektor, aber es gibt freie Zimmer in jeder Preisklasse. Wien ist noch nicht zu“, sagt Schenk.

"Preise gehen bei Events oft hinauf"

Dass die Preise für diesen Zeitraum generell in Wien gestiegen sind, sei zu bemerken gewesen, das klassische Spiel von Angebot und Nachfrage, so der Sprecher, der aber betont: „Die Preise gehen bei speziellen Events oft hinauf. Es ist die Entscheidung dessen, der bucht, ein Zimmer zu diesem Preis zu nehmen.“ Und es sei auch die Sache des Unternehmers, höhere Preise zu veranschlagen – mit dem Risiko, auf dem einen oder anderen Zimmer sitzen zu bleiben.