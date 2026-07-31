Glockenläuten gegen Hunger: Erzbischof Grünwidl zur Klimakrise

Die Aktion hat Tradition, und sie bleibt offenbar notwendig: Einmal im Jahr läuten alle Kirchenglocken Österreichs - 3.000 an der Zahl -, um auf die Hungerkrise in der Welt aufmerksam zu machen. Heuer stieg der neue Wiener Erzbischof Josef Grünwidl gemeinsam mit Caritas-Direktor Klaus Schwertner auf den Glockenturm des Stephansdoms, um auf den Hunger aufmerksam zu machen, der untrennbar mit der Klimakrise verbunden sei, wie Grünwidl betonte.

Grünwidl und Schwertner bahnten sich erst den Weg durch das Gewusel im Stephansdom, ehe es im engen Aufzug und dann die steilen Holztreppen hinauf zu den Glocken ging. Im Stephandom wurden drei Glocken angestimmt - Stephanus, Christophorus und Leopold. „Die Glocken sollen uns kein schlechtes Gewissen machen“, versicherte Grünwidl, der sich direkt bei den Glocken zur Sicherheit einen Schutz in die Ohren steckte.

„Nachdenken, wo wir helfen können“

Dass die Glocken im ganzen Land gehört werden, darauf hoffen Grünwidl und Schwertner. „Ja, wir können dankbar sein, dass es uns gut geht“, stellte Grünwidl klar, „das Läuten der Glocken kann aber ein Impuls sein, nachzudenken und zu reflektieren, wo wir helfen und teilen können.“

Er sei sich dessen zwar bewusst, dass die Hungerkrise nicht von einem einzelnen gelöst werden könne, mit Verweis auf ein Zitat von Adolf Kolping appellierte Grünwidl: „Was du im Großen nicht ändern kannst, sollst du im Kleinen nicht unversucht lassen.“

Und dann zog Grünwidl die nachweisbare Verbindung zwischen Hunger- und Klimakrise. Die Auswirkungen in Österreich habe er sowohl bei einem Urlaub in den Bergen verspürt, die aktuelle Hitzewelle führt nicht zuletzt auch in Wien zu großen Problemen. Viel mehr allerdings treffe die Klimakrise aber die Menschen im globalen Süden.