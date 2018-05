Erstmals werden Gewaltdelikte an Schulen polizeilich erfasst

Lehrergewerkschafter thematisieren immer öfter die zunehmende Gewaltbereitschaft an Wiens Schulen. Zudem würden insbesondere muslimische Jugendliche religiöse Vorschriften über Unterrichtsinhalte stellen, berichten sie. Den Schulen stünden jedoch zu wenig Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung, lautet die Kritik.

Am runden Tisch, an dem neben Lehrern, Eltern, Schülern, Schulpsychologen, Sozialarbeitern, Polizei und Vertretern der Rathausparteien auch Religionsvertreter Platz nehmen, will der Stadtschulrat nun Lösungen erarbeiten. Am Dienstag fand die erste Sitzung statt. Erste konkrete Maßnahmen wurden bereits vereinbart. So soll in Kooperation mit der Polizei erstmals die tatsächliche Dimension des Themas Gewalt an Schulen erfasst werden.