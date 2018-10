Erstes Foto: Dieser Jet könnte die Saab 105 ersetzen

"Unsere Lösung hat wenig Risiko", preiste Firmenchef Giuseppe Giordo seinen neuen Flieger zuletzt im KURIER-Interview an. "Wir haben die L-39NG bereits nach Senegal und an Firmen in Portugal und den USA verkauft. Wenn sogar Privatfirmen investieren, dann sieht man dass der Jet wohl gut sein wird. Aero hat bereits 11.000 Flugzeuge gebaut – so viele Jets wie kein anderer Hersteller weltweit. Wir sind keine Ostblockfirma, wir sind längst ein normales mitteleuropäisches Unternehmen."

Abgehoben ist der neue Jet jedenfalls vorerst noch nicht, der Erstflug ist aber noch für heuer geplant. Dann wird man sehen, wie sich die L-39NG in der Praxis bewährt.