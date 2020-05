Rosarote Stimmung im Kaiserzelt

Im Laufe des Abends wurden je drei Damen und Herren nominiert, die sich der Wahl zum Rosa-Wiesn-Kaiser und zur Kaiserin stellten. Die Gewinner wurden per Akklamation ermittelt. Die glücklichen Sieger: Kaiserin „ Black Mumba“ Christianah und Kaiser Alkis Vlassakakis. „Damit hätte ich nicht gerechnet“, meinte der gebürtige Grieche Vlassakakis gerührt.

Ein weiteres – ungeplantes – Highlight des Abends: Hermine machte ihrer langjährigen Freundin Claudia einen Heiratsantrag auf der Bühne. „Im ersten Moment war ich doch etwas geschockt“, gab Claudia zu. „Aber diesen Tag werde ich sicherlich nicht vergessen.“

Mit-Organisator Stephan Berger war erleichtert, dass die Feier so gut ankam: „Anfangs habe ich doch so meine Zweifel gehabt. Aber das Event hat eingeschlagen wie eine Bombe.“ Veranstalter Benno Döller war zuversichtlicher: „Die Bräurosl (das Schwulen-Event am Oktoberfest, Anm.) ist in München die beste Veranstaltung. Mir war klar, dass das in Wien auch gehen muss.“

Einziger Kritikpunkt der Gäste: „Näher ans Wochenende ran“, bat Roland Puschidz. Das soll bereits nächstes Jahr der Fall sein.

