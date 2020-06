Erste Partnerbörse für Transsexuelle

Die weltweite Medienaufmerksamkeit die der Stadt Wien gerade geschenkt wird, ist nicht von der Sorte, die man sich bei Wien-Tourismus gewünscht hätte. Nachdem ein lesbisches Paar wegen eines Kusses aus dem Café Prückel verwiesen wurde, steht die Bundeshauptstadt international als eher intolerantes Pflaster da. Und das ausgerechnet in einer Stadt, die auf Plakaten mit homosexuellen Paaren wirbt, um für diese Zielgruppe ansprechend zu wirken. Wien gilt in Sachen Toleranz eigentlich als „Vorzeigestadt“; der Vorfall im Prückel könnte dem Image der Stadt ernsthaft schaden.

Genau darum macht man sich auch bei Wien-Tourismus sorgen. „Wir finden diesen Vorfall beschämend“, sagte eine Sprecherin des Tourismus-Büros. Trotzdem wolle man zu dem Vorfall ab jetzt lieber schweigen, um „nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen“.

Dieser Wunsch dürfte ob der Kundgebung am Freitag aber unerfüllt bleiben, denn mit der medialen Aufmerksamkeit an dem „verbotenen Kuss“ wächst auch die Solidarität der Wiener weiter. Am Mittwoch waren es bereits knapp 7000 Menschen, die für die Kundgebung „Schmusen im Prückel“ zugesagt haben – und die Teilnehmerzahl wächst minütlich. Diese Menschenmenge will am Freitag von 15 bis 21 Uhr vor dem Café schmusen und damit eine Verschärfung der Antidiskriminierungsgesetze bewirken.

Ganz andere Töne hörte man am Mittwoch vom Wiener FP-Landtagsabgeordnete Toni Mahdalik. Mit den Worten „Wir sind Prückel“, verkündete dieser seine Solidarität mit dem Kaffeehaus und stellt in den Raum, dass es wohl kein „Zwickerbusserl“ sondern ein „Zungenpritschler“ gewesen sein muss – Gegendemo ist keine angemeldet.