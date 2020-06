Ein Kuss polarisiert Wien

Derzeit ist der Diskriminierungsschutz abgestuft: Wer wegen einer Behinderung oder seiner ethnischen Herkunft auch außerhalb der Berufswelt (etwa bei Dienstleistungen) benachteiligt wird, hat zumindest eine rechtliche Handhabe dagegen. Anders ist es für Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden. Sie können sich ausschließlich in der Berufswelt juristisch wehren. Bereits zwei Mal brachte die Bundesregierung eine Vorlage im Parlament ein, die eine Ausweitung des Schutzes, vorsah.

Doch beide Male scheiterte die Regierung am Widerstand einiger ÖVP-Mandatare im Nationalrat. Der ÖVP-Klubsprecher verweist auf das Büro des Vizekanzlers. Dort hieß es am Montag auf Anfrage des KURIER: „Wir warten die derzeit laufende Evaluierung des Gleichbehandlungsgesetzes durch das Sozialministerium ab.“

Die betroffenen Frauen, Eva Prewein, 26, und Anastasia Lopez, 19, wissen sich auch so zu wehren. Sie mobilisieren nun gegen das Kaffeehaus und ihre Betreiberin. Beide engagieren sich auch privat für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare in allen Lebenslagen – Lopez in der Achse kritischer SchülerInnen Wien, die mit anderen Organisationen auf Facebook zum Protest vor dem Prückel aufgerufen hat. Die beiden bestreiten den im Netz geäußerten Vorwurf, den Vorfall provoziert zu haben. „Wir haben doch nicht darauf gewartet“, sagt Lopez.

Mit derart viel Resonanz haben sie nicht gerechnet. Bereits 4000 Personen sagten bis Montagnachmittag auf Facebook zu, zur Kundgebung zu kommen. „Wir dachten, es würden sich 20 bis 30 Freunde der Protestkundgebung am Freitag anschließen.“

Für Maximilian Platzer, den Obmann des Klubs der Wiener Kaffeehausbesitzer, passt der Vorwurf nicht zur Chefin des Prückel: „Das ist eine weltoffene Frau.“ Er glaubt, die beiden Frauen hätten die Anstandsgrenze verletzt. So etwas habe er selbst in seinem Kaffeehaus bereits anders gelöst – mit Wiener Schmäh: „Brauchen S’ a Hotel?“

