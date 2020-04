Erste Annäherung bei den Pandas in Schönbrunn

Am 2. April blieben die Verbindungstüren für beide wieder geschlossen. Yang Yang hat mit fünf Jungtieren schon viel Freude geschenkt und zum Erhalt ihrer Art in Menschenobhut einen wesentlichen Beitrag geleistet. Fu Long, Fu Hu, Fu Bao und die Zwillinge Fu Feng und Fu Ban leben mittlerweile in China.

Große Pandas werden in Zoos bis zu 35 Jahre alt. Yang Yang und Yuan Yuan sind im 20. und 21. Lebensjahr. Sie sind damit nicht mehr die Jüngsten.