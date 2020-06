Erschlagener Untermieter lag in vermüllter Wohnung

Mitten in einer vermüllten Wohnung in der Aichholzgasse in Meidling lag die Leiche eines Mannes, nur mit einem Leintuch verhüllt. Im Körper steckte noch eine Axt. Der Wohnungsmieter, der als Tatverdächtiger verhaftet wurde, lebte vermutlich dreieinhalb Monate lang neben dem verwesenden Leichnam. In der Nacht auf Dienstag öffnete die WEGA nach einem Hinweis die Wohnungstür. Der 52-jährige Wohnungsmieter, ein Deutscher, ließ sich im Schlafzimmer widerstandslos festnehmen.