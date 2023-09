Nevrivys Kleingarten: ÖVP stellt 48 Fragen an den Stadtrechnungshof

Wie berichtet, erwarb Nevrivy 2020 eine Parzelle am Schotterteich Krcalgrube in Breitenlee. Nur ein Jahr später wurden die Gründe in Gartensiedlungen umgewidmet, wodurch die Parzellen massiv an Wert gewannen und der Bau von vollwertigen Häusern samt Kanalanschluss ermöglicht wurde.

Drei weiter SPÖ-Politikerinnen involviert

Auch die Namen von drei Genossinnen finden sich in dem Prüfansuchen: Julia Lessacher, Vize-Bezirksvorsteherin von Mariahilf, Gemeinderätin Astrid Rompolt und Nationalratsabgeordnete Petra Bayr sollen ebenfalls Kleingärten besitzen – erworben vor der Umwidmung.

Wissen will die ÖVP, wann genau der Magistrat das Verfahren für die neue Flächenwidmung einleitete und welche Mitarbeiter involviert waren.