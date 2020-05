Nüchterne Anklage gegen Neonazis

Staatsanwalt Hans Peter Kronawetter verwendet oft reißerische Wörter: Als er den deutschen Demonstranten gegen den Akademikerball, Josef S., anklagte, schrieb er in der Anklageschrift über „Demonstrationssöldner“ und „Chaoten“. Solche Ausführungen sparte er am Dienstag im Verfahren rund um den rechtsextrem motivierten Angriff auf das Ernst-Kirchweger-Haus in Wien-Favoriten aus.

Kronawetter kleidete seinen Vortrag in nüchterne Worte. Sieben bis zehn Personen drangen am 27. Oktober des Vorjahres in das Gebäude ein, ein Gewerkschafter wurde auf der Stiege verletzt. Die Angreifer wurden vor das Haus gedrängt, wo nunmehr 30 Personen standen, die erneut das Gebäude stürmen wollten. Aktivisten verfolgten die Angreifer und verletzten eine Person.