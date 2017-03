Wien hat offenbar einen neuen Fall von Fördermissbrauch - erneut hat die MA10 die Subventionszahlungen an einen privaten Kindergartenbetreiber eingestellt und den Fördervertrag gekündigt, berichtet Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Konkret geht es um den "Betreuungsverein Oase des Kindes" mit zehn Standorten, rund 280 Kinder sind betroffen.

Der Verein hatte die Standorte aus der Masse des insolventen Betreibers "Alt-Wien" übernommen und erst seit November vorigen Jahres Förderungen erhalten. Rund 380.000 Euro wurden bereits ausgezahlt.

Dubiose Connection

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen gegen einen anderen ehemaligen Kindergartenbetreiber kristallisierte sich nun aber ein dubioser Hintergrund heraus. Hinter dem Verein soll nämlich ausgerechnet der Vorstand der arabischen Kultusgemeinde, Hassan Mousa, stehen - der in der Floridsdorfer Weisselgasse ein islamisches Bildungszentrum samt Kindergarten betrieben hatte - dem die MA10 wegen finanzieller Unstimmigkeiten bereits im April 2016 die Förderungen gestrichen hatte. Moussa wurde wegen Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr im Februar in U-Haft genommen.

An derselben Adresse in Floridsdorf eröffnete dann ein anderer Kindergarten. Da neue handelnde Personen in dessen Vorstand auftraten, erachtete man die Neugründung seitens der MA10 für förderwürdig. Obgleich man von Unregelmäßigkeiten bei den Gehaltszahlungen wusste und deshalb verschärfte Aufmerksamkeit an den Tag legte, wie Abteilungsleiterin Eva Reznicek erklärt.

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen gegen Mousa habe sich aber gezeigt, dass dieser auch hinter dem neuen Verein stehe. Dessen Betreiber wurde daraufhin ins Rathaus zitiert und gestand dort die Zusammenhänge. "Wegen grober Täuschung" kündigte die Stadt daraufhin den Fördervertrag und schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Die Eltern der Kinder wurden bereits informiert.