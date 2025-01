Erneut zwei Jahre teilbedingte Haft für Wiener "Feuerkrieger"

Am Donnerstag ist am Wiener Landesgericht ein ehemaliges Mitglied der rechtsterroristischen "Feuerkrieg Division" (FKD) wie schon im ersten Rechtsgang zu zwei Jahren teilbedingter Haft verurteilt worden. Der unbedingte Strafteil fiel mit fünf Monaten aber um drei Monate geringer aus als im Juli 2024, als der 22-Jährige wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung, krimineller Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen verurteilt wurde.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hatte das Ersturteil in Stattgebung einer von der Staatsanwaltschaft eingebrachten Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes wegen eines Rechtsirrtums aufgehoben. Das Erstgericht hatte sich beim Strafrahmen geirrt. Bei der Strafbemessung war von einer Strafdrohung von bis zu zehn Jahren ausgegangen worden - in Wahrheit wären jedoch höchstens fünf Jahre in Betracht gekommen.

22-Jähriger muss nicht mehr ins Gefängnis

Im zweiten Rechtsgang ging es nur mehr um die Klärung der Straffrage. Das Gericht sah für eine Reduktion des Strafausmaßes ungeachtet des geringeren Strafrahmens keinen Platz. Das Ersturteil sei "milde ausgefallen", hieß es in der Urteilsbegründung. Geändert wurde allerdings der unbedingte Strafteil, wofür positive Berichte der Bewährungshilfe und der Beratungsstelle Extremismus mitausschlaggebend waren, die den 22-Jährigen seit seiner Enthaftung betreuen.