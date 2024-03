Erneut Schriftzug mit Drohung an Vorarlberger Schule entdeckt

Nachdem vergangene Woche in einer Bregenzer Schultoilette der Schriftzug "Amoklauf" und ein Datum entdeckt worden waren, ist nun an der Mittelschule Mittelweiherburg im benachbarten Hard eine ähnliche Nachricht aufgetaucht. Die Schuldirektion erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben gegen Unbekannt. Auch die benachbarte Volksschule werde in ein Sicherheitskonzept miteinbezogen, hieß es. Die Schüler sollen nun sensibilisiert werden.