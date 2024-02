Ankündigung? Schriftzug "Amoklauf" auf WC-Fliese in Schule entdeckt

Auf einer Fliese eines Mädchen-WC im BG Bregenz-Blumenstraße ist am Mittwoch der Schriftzug "Amoklauf" in Kombination mit dem Datum 4. März entdeckt worden. Die Schulleitung informierte umgehend die Polizei, die am Montag - am 4. März - mit mehreren Beamten an der Schule im Einsatz stehen wird.

Unterricht soll wie gewohnt stattfinden

Der Unterricht soll aber stundenplangemäß stattfinden, so die Exekutive. Die Polizei betonte, dass man die Situation "grundsätzlich ernst" nehme.