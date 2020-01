Erneut "Kautionstricks" durch falsche Polizisten: Zwei Frauen als Opfer

Schon am 18. November gegen 17 Uhr läutete ein Mann bei einer 77-jährigen Frau, die in Wien-Leopoldstadt wohnt, an und gab sich als Polizist aus. Er behauptete, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nun wäre eine Kaution zu bezahlen, da die Tochter sonst inhaftiert würde.

Schließlich ließ sich die betagte Frau aus Angst um ihre Tochter breitschlagen. Ein bislang unbekannter Täter fungierte als "Abholer" und soll zu ihrer Wohnung gekommen sein. Er soll laut Polizei einen "beträchtlichen Bargeld-Betrag" ergattert haben.

Als die 77-Jährige ihn um einen Ausweis fragte, verneinte dieser und behauptete, es eilig zu haben. Eine Bekannte des Opfers konnte noch ein Handyfoto des mutmaßlichen Täters anfertigen, das nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft veröffentlicht wird.