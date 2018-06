Erdogan-Schreiben an Schüler: Briefe in Salzburg aufgegeben

Die Schreiben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die an Schüler an einigen Wiener Schulen versandt wurden, sorgen weiterhin für Verwirrung. Die Briefe mit ihrer indirekten Wahlwerbung für Erdogan, auf denen als Absender die Adresse der türkischen Regierungspartei AKP in Ankara vermerkt ist, tragen laut KURIER-Informationen den Poststempel des Post-Briefzentrums Salzburg (5000 Salzburg). Das könnte darauf hinweisen, dass der Absender eine Firma beauftragte, um die Portokosten möglichst niedrig zu halten.

Wie berichtet, tauchten einige dieser Briefe, die bereits zuvor an Haushalte mit türkischen Staatsbürgern verschickt wurden, zuletzt an mehreren Wiener Schulen auf, direkt adressiert an dortige türkische Schüler. Allerdings wurde in vielen Fällen nur der Nachname der Schüler angeführt. Es wurden auch keineswegs systematisch sämtliche türkische Schüler angeschrieben. Ob tatsächlich die AKP hinter der Aktion steht und wie der Absender zu den Schuladressen der Empfänger kam, ist noch offen.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat am Mittwoch die Vermutung geäußert, die Briefe könnten eine Fälschung sein. Er sei "kritisch und skeptisch", daher würde überprüft, ob sie tatsächlich von Erdogan stammen würden. Bereits am Dienstag hatte Wiens Stadtschulrat Heinrich Himmer die Briefaktion scharf verurteilt und die Weisung erlassen, dass solche Briefe von den Schulen im Falle des Einlangens keinesfalls an die genannten Schüler auszuteilen sind, vielmehr ist eine sofortige Meldung an den Stadtschulrat vorzunehmen.