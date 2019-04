Ente gut, alles gut: Polizei rettet Küken

Der Ausflug einer Entenfamilie endete am Ostersonntag beinahe tragisch. Gegen 10.30 Uhr war das Federvieh über den Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Favoritenstraße gewatschelt, als es passierte: „Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürften dabei elf Entenküken aus Unachtsamkeit in ein Abflussrohr gefallen sein“, sagt Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Beim Eintreffen der Beamten wurde die Entenmutter quakend vor dem Abflussrohr angetroffen und die Polizisten wussten somit schnell, wo sich die Küken befanden.