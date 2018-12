Engpässe in Wien: Frauen mit Frühgeburten müssen nach St. Pölten

Die Stadt Wien bekommt die Engpässe bei der Versorgung von Frühgeborenen nicht in den Griff. Mittlerweile müssen werdende Mütter bereits in andere Bundesländer gebracht werden, weil es in der Stadt nicht genügend Kapazitäten gibt.

So geschehen zum Beispiel erst am 14. Dezember: Um 2 Uhr morgens kam eine Frau in der 30. Schwangerschaftswoche mit Unterleibsschmerzen und Blutungen in das Krankenhaus Hietzing. Da der dortige Geburtenabteilung keine Intensivbetten für Frühchen hat, versuchten die dortigen Ärzte fieberhaft einen Platz auf einer Wiener Neonatologie-Abteilung zu bekommen. Doch vom AKH über das Donauspital bis hin zum St.-Josef-Spital gab es überall Absagen. Auch im neuen Mutter-Kind-Zentrum im Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) gab es keinen Platz. Die Abteilung in einem 160 Millionen Euro teuren Neubau wurde erst 2016 eröffnet, wegen Personalmangels können die dortigen sechs Intensivbetten für Frühchen aber seit Monaten nicht bespielt werden (der KURIER berichtete).