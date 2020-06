Endstation für die U-Bahn-Stimme

Dann sind die Fahrgäste am Zug: Auf der Homepage der Wiener Li­nien können sie zwei Wochen lang darüber abstimmen, wer ihnen künftig in den Öffis sagt, wo es langgeht. Die Siegerin wird daraufhin in ein Tonstudio ge­laden, wo sie die Durch­sagen von Alt Erlaa bis Zieglergasse einspricht.

Ein aufwendiges Unterfangen, auch wenn nicht jede einzelne Durchsage extra aufgenommen werden muss. Denn dank digitaler Technik werden einzelne, immer wiederkehrende Textbausteine zu den fertigen Durchsagen zusammengeflickt. Vermutlich noch in diesem Jahr wird dann die neue Stimme den Fahrgästen erklären, dass man bei der Oper auf die Lokalbahn nach Baden umsteigen kann und Personen mit Kleinkindern die Sitzplätze überlassen soll. Ob die Umstellung in einem Aufwischen oder in Etappen erfolgt, ist noch unklar. Die Ära Franz Kaida wird dann aber auf jeden Fall zu Ende sein.