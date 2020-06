Endlich ein Zuhause für Sayed und Ali

Derzeit leben rund 8000 Flüchtlinge in Wien, 5200 von ihnen wohnen laut dem Fonds Soziales Wien in privaten Unterkünften. Die Caritas sucht immer wieder Wohnraum für Asylwerber, anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte. Vor allem in Ballungsräumen ist leistbarer Wohnraum ein immer größer werdendes Problem.

Wer privat Flüchtlinge aufnehmen will, kann sich u. a. an die Caritas wenden. Wird einem Flüchtling eine Wohnung angeboten, tritt die Caritas als Mieter auf oder vermittelt den Flüchtling direkt an den Quartiergeber. Es folgen eine Wohnungsbesichtigung und ein Gespräch. Ideal sind Wohnungen für einen längeren Zeitraum, mit guter Infrastruktur und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. www.caritas-wien.at