EM 2024 in Wien: Überall in der Stadt Jubel trotz eines Dämpfers

Es war Stunden vor Anpfiff des EM-Spiels der Österreicher gegen die Franzosen in Düsseldorf, da war Noah Schönhart zum ersten Mal positiv überrascht: "Als wir gegen 18 Uhr den Rathausplatz für die Fans öffneten, hatten sich bereits erste Schlangen vor den Eingängen gebildet, fast alle in Rot-Weiß-Rot."

Eine Stunde vor dem Anpfiff waren etwa vor dem Hauptbahnhof und rund um den Praterstern auffallend viele Menschen mit rot-weiß-roter Kleidung und/oder Schminke unterwegs. Gleichzeitig spielte der Fußball in den Wiener Häusern des Theaters und der Musik nur eine Nebenrolle.

Der Kowara jubelt: "Bummvoll"

Eine willkommene Einnahmequelle ist die EURO in Deutschland auch für die Wiener Gastronomie. Adalbert Windisch, bei seinen Gästen besser als "Bertl" oder Kowara" bekannt, jubelt: "Mein Lokal war beim Spiel gegen die Franzosen bummvoll." Rund 100 Gäste hat der Wirt im "Hawidere" in der Ullmannstraße im 15. Bezirk gezählt.

Trotz der am Ende knappen Niederlage gegen den Weltranglistenzweiten waren die Wiener Fans am Ende nicht am Boden zerstört. Auf dem Rathausplatz wurde jede Balleroberung der Österreicher lautstark beklatscht. Jubel gab es auch noch, als der sonst nicht fehlerfreie Schiedsrichter Jesús Gil Manzano neun Minuten Nachspielzeit anzeigte.

"Kowara" Windisch freut sich bereits auf das zweite Spiel der Österreicher gegen Polen, am Freitag ab 18 Uhr: "Alle Tische sind bereits reserviert. Es gibt aber noch dreißig Restplätze. Für die gilt: Wer zuerst kommt, ist dabei."