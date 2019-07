Eltern sind angespeist auf Schul-Essenslieferanten

Es wäre nicht Wien, wenn nicht sogar die Essensvergabe an Schulen ein Politikum wäre: Aktuell bekommt ein Dutzend Pflichtschulen den Lieferanten „Gourmet“ zugeteilt, obwohl sich die Elternvereine für einen anderen Anbieter – konkret „Max-Catering“ – entschieden haben. Für die Koordination der Essensvergabe zuständig ist der Landeselternverband – der, so lautet der Vorwurf, Gourmet bevorzugen wolle. Im Verband haben die SP-nahen Kinderfreunde das Sagen.

Beschwerden über die Essenszuteilung gibt es seit Jahren. Beispiel Offene VS Kleistgasse: Fristgerecht am 30. April habe man dem Verband per Mail mitgeteilt, dass man weiter von Max beliefert werden wolle, sagt Michael Rossmann vom Elternverein. „Daraufhin wurde uns mitgeteilt, dass wir Gourmet zugeteilt werden, weil das Mail nicht während der Bürostunden eingelangt ist. Das wurde aber nie verlangt.“

Zur Erklärung: Derzeit gibt es nur diese beiden Anbieter, die die städtischen Kriterien für die Verköstigung von Schulkindern erfüllen. Gourmet beliefert bereits neben der Mehrheit der rund 150 Ganztagsschulen exklusiv alle städtischen Kindergärten.