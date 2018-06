„Elisabeths“ Anker in der City

Wasser und Weite – diese zwei Dinge braucht Maya Hakvoort, um sich wohlzufühlen, sich zu ankern. Wohl, weil ihre Heimat, die Niederlande, ein flaches Land sind und am Meer liegen. Wenn die Musicaldarstellerin also wieder einmal den Tag in der Innenstadt verbringt, zieht es sie stets zu einem Lokal: dem „Motto am Fluss“, das Café-Restaurant über dem Donaukanal, das wie ein Schiff aussieht.

Den Lokalbesitzer hat Maya Hakvoort viele Jahre vor der Eröffnung dieses Restaurants kennen gelernt. 1994, als sie für die Rolle der Elisabeth im gleichnamigen Musical nach Wien gezogen war. Denn nach den Vorstellungen im Theater an der Wien ging sie mit ihren Kollegen oft in die Rüdigergasse 1, ins „Motto“, Bernd Schlachers erstes Lokal. Und so begrüßt sie ihn nun herzlich, bevor sie in einer der Logen Platz nimmt.