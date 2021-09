Elfjährige nach Verkehrsunfall in Wien im Schockraum

Am Montagnachmittag kam es an der Kreuzung Geiselbergstraße/Leberstraße in Wien-Simmering zu einem Verkehrsunfall, dabei wurde ein Kind verletzt.

Eine 52-jährige Frau soll mit ihrem Pkw bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren sein. Zur selben Zeit dürfte ein 11-jähriges Mädchen den Schutzweg überquert und dabei mit dem Pkw kollidiert sein.

Nach Informationen der Wiener Berufsrettung wurde das Mädchen vor Ort notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.

