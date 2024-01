Tiergarten Schönbrunn: Christbaum-Übergabe an Elefanten

von Marlene Iser

"Achtung, Baum fällt!" Mit diesen Worten fällten die Fachmänner des Forstbetriebes der Stadt Wien am Donnerstag um Punkt acht Uhr den Christbaum vor dem Schloss Schönbrunn. Sechs Wochen lang zierte er den Kultur- und Weihnachtsmarkt am Ehrenhof und wurde nun zur Weiterverwertung in den benachbarten Tiergarten Schönbrunn gebracht.

"Dieses Jahr war es eine ganz besondere Übergabe", sagt Weihnachtsmarkt-Veranstalterin Gabriela Schmidle (MTS Wien), "weil es die letzte war." Schönbrunn hat nach 30 Jahren die Veranstaltung neu ausgeschrieben, ab 2025 wird ein anderer Veranstalter den Weihnachtsmarkt betreiben. Die Übergabe des Baumes sei jedes Mal der krönende Abschluss der Weihnachtsmarktsaison.