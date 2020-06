Einschleichdiebe im Wiener AKH

Auf eine besonders dreiste Diebestour gingen drei Männer in der Nacht auf Montag im Wiener AKH. Um zwei Uhr Nachts wurde ein Patient auf einer Station plötzlich wach, als ein fremder Mann in seinem Krankenzimmer stand und gerade seine Geldbörse stehlen wollte. Der schockierte Patient schlug Alarm – wenig später griff der Sicherheitsdienst des Krankenhauses drei Verdächtige Ungarn zwischen 18 und 28 Jahren auf.

"Derzeit wird ermittelt, ob noch andere mutmaßliche Diebe beteiligt waren", erklärt Polizeisprecher Roman Hahslinger. Die Untersuchung gestaltet sich jedoch schwierig, weil viele Patienten die Diebe im Schlaf gar nicht bemerkten.

Viel Mühe, nicht aufzufliegen, gaben sich die Eindringlinge übrigens nicht – sie trugen normale Straßenkleidung und hatten sich nicht als Krankenhauspersonal verkleidet. Trotzdem gelang es den Männern ohne Weiteres, mitten in der Nacht in die Zimmer der Patienten zu spazieren. Diese Tat fügt sich in eine ganzen Reihe von Fällen mit bestohlenen Patienten im Wiener AKH.