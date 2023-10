Drei Einsätze wegen Messer-Attacken binnen 24 Stunden in Wien

Der Vorfall ereignete sich in der gemeinsam bewohnten Unterkunft, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Zwei weitere Mitbewohner griffen ein und verständigten die Polizei. Der 40-Jährige wurde anschließend von den Beamten festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Das Messer, das in der Zwischenzeit abgebrochen war, stellten die Beamten sicher. Der Beschuldigte soll damit in Rage mehrmals in eine Kastentür gestochen haben, heißt es von der Polizei.

Schwiegervater beklagte fehlende Arbeitsmoral

Auslöser des Streits sei die aus der Sicht des 40-Jährigen fehlende Arbeitsmoral des 17-Jährigen gewesen. Dieser habe sich beim Arbeitgeber krank melden wollen. Darüber hinaus leide der 40-Jährige an psychischen Problemen, so die Polizei.