Einparkender PKW mit Bim kollidiert und eingezwickt

Zu einem missglückten Einparkversuch mit Folgen ist es am gestrigen Montag auf der Thaliastraße in Wien gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 57-Jähriger versucht, sein Fahrzeug in eine Lücke einzuparken. Als dies nicht gelang, fuhr er wieder aus dem Parkplatz heraus, und übersah die herannahende Straßenbahn der Linie 46.

Trotz Notbremsung konnte der Lenker der Bim eine Kollision nicht verhindern, sodass der Pkw seitlich erfasst und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Damit nicht genug, schrammte der Wagen an einem anderen Pkw seitlich entlang und kam erst zum Stehen, als er zwischen Bim und einem weiteren, parkenden Kleinbus, eingeklemmt wurde. Der Unfalllenker und ein Fahrgast wurden leicht verletzt und es entstand erheblicher Sachschaden.