Einjähriger nach Rottweiler-Biss im Krankenhaus gestorben

Ein Einjähriger, der am 10. September in Wien-Donaustadt von einem Rottweiler in den Kopf gebissen wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Eine entsprechender Medienbericht wurde der APA bestätigt. Der 17 Monate alte Bub war von einem Nachbarshund in der Ziegelhofstraße vor den Augen der Großeltern angefallen und schwer verletzt worden.