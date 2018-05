Einen neue Sozialmanagerin für Wien

Mit der Neuaufstellung des SPÖ-Regierungsteams müssen zumindest zwei Spitzenpositionen in zwei wichtigen Institutionen nun ebenfalls neu besetzt werden.

Am 24. Mai wird der bisherige Geschäftsführer des Fonds Soziales Wien (FSW) Peter Hacker als Gesundheits- und Sozialstadtrat angelobt. Bis dahin muss er seine Funktion zurückgelegt haben. Dem Vernehmen nach wird die Nachfolge am Dienstag nach Pfingsten bestimmt – laut Satzung per Umlaufbeschluss durch das FSW-Präsidium. Eine Ausschreibung ist nicht nötig.

Infrage kommen dafür Hackers Stellvertreter: Christian Hennefeind, aktuell Personalchef, Brigitte Prisching, Leiterin der Rechtsabteilung, sowie Anita Bauer, derzeit Fachbereichsleiterin für den Bereich Betreutes Wohnen (Senioren, Obdachlose, Wohnungslose und Behinderte).

Bauer gilt als haushohe Favoritin für den Posten – sie hat nicht nur beste fachliche Qualitäten, sondern vertrat Hacker auch schon bisher auf öffentlichen Terminen. Ihre Bestellung gilt als logische Konsequenz.

Auch in der Wien-Holding sind einige Posten vakant. Wenn der bisherige Geschäftsführer Peter Hanke am 24. Mai als Finanzstadtrat antritt, bleibt Sigrid Oblak als alleinige Chefin übrig.