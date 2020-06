Eine schicke Location ohne "Chichi"

Wenn sie etwas nicht leiden kann, dann ist das dieses ewige Gegrantel über Wien. Wer diese Stadt nicht leiden kann, der soll sie doch einfach sein lassen, findet Schauspielerin Doris Schretzmayer. Ein Ort, an dem sich die Grantler tendenziell eher in der Unterzahl befinden, ist für die ehemalige TV-Kommissarin das MuseumsQuartier. Und wenn Schretzmayer hier der Hunger packt, dann kehrt sie im "Halle Café-Restaurant" ein. Seit Szene-Gastronom Bernd Schlacher das Lokal 2001 eröffnete (in einer Zeit übrigens, in der das Kunstareal gerade erst als Szene-Location entdeckt wurde), ist Schretzmayer das Lokal von all den kulinarischen Angeboten das Liebste.