Eine Nacht ganz unten in der Gruft

Wer einen Euro hat und seinen Namen nennt, darf bleiben. Wer kein Geld hat und einen falschen Namen nennt, auch. „Wie heißen Sie?“, fragt die Sozialarbeiterin den Neuen bei der Mattenausgabe.

Es ist Dienstagabend, 22 Uhr. Rastlose Gestalten, vom Leben auf der Straße Gezeichnete und von plötzlicher Wohnungslosigkeit Betroffene steigen einer nach dem anderen hinab in die Gruft. Während das geschäftige Treiben auf der Mariahilfer Straße zur Ruhe kommt, herrscht Leben in dem fensterlosen Kellergewölbe. Dicke Rauchschwaden hängen in der Luft. Es riecht nach Zigaretten, die hier im Akkord geraucht werden, nach ungewaschenen Leibern und nach kaltem Kaffee. So ist es an diesem Abend. So ist es an 365 Tagen im Jahr. 24 Stunden am Tag.