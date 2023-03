Am Montagvormittag beobachteten Polizisten in Hernals einen Mann, der immer wieder in verschiedene Wohnhäuser ging und sich dort nervös umschaute. Dann beging der 42-jährige Georgier in Ottakring vier Wohnungseinbrüche, woraufhin er angehalten und durchsucht wurde. Gegen die Festnahme wehrte er sich gewaltsam. Bei der Personendurchsuchung wurde Einbruchswerkzeug sowie Bargeld in verschiedenen Währungen vorgefunden und sichergestellt.

Ob und was aus den Wohnungen gestohlen wurde ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Weiters konnte festgestellt werden, dass gegen den Tatverdächtigen bereits eine Festnahmeanordnung aus dem Sommer 2022 aufgrund mehrerer Eigentumsdelikte besteht. Der 42-Jährige befindet sich derzeit in polizeilicher Anhaltung.

Serien-Ladendiebstahl

Zeitgleich verfolgte die Polizei auch die Spur eines 38-jährigen Kroaten, der auf Diebestour durch ganz Wien unterwegs gewesen sein dürfte. Zunächst soll er in Liesing Zigaretten in einer Tankstelle gestohlen haben. Anschließend soll er in einem Supermarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus Bargeld aus der Kassen entwendet haben. In Ottakring und Döbling habe er ebenfalls Bargeld aus Supermarkt-Kassen entwendet sowie die Kassiererinnen attackiert.

Der Tatverdächtige konnte in Döbling vorläufig festgenommen werden. Er verweigerte bei seiner Vernehmung die Aussage und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

