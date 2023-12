Einbruchsserie in Wien: Elf Verdächtige erbeuten 150.000 Euro

Beute an Hehler verkauft

Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte Einbruchswerkzeug, Diebesgut sowie eine Schreckschusspistole sichergestellt werden. Alle Beschuldigten waren ohne aufrechte Meldung in Österreich und hielten sich während ihres Aufenthaltes in Wien sporadisch in Wohnungen von Bekannten auf, wo auch das Diebesgut vorübergehend gebunkert worden war.

Dazwischen begaben sie sich immer wieder in ihre Heimatländer. Das Diebesgut wurde unmittelbar nach den Taten an Hehler weiterverkauft.