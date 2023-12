Banküberfall in Wien-Liesing: Bewaffneter Täter auf der Flucht

In diesen Minuten findet ein großer Polizeieinsatz in Wien-Liesing statt, an dem etliche Einsatzkräfte der Wiener Polizei beteiligt sind. Um etwa 14.15 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Bankfiliale im Bereich eines Einkaufszentrums in Wien-Liesing. Zu dem Zeitpunkt hielten sich mehrere Angestellte und Kunden in der Filiale auf. Der unbekannte Täter soll laut Bankangestellten eine Schusswaffe gezeigt und mit einem Zettel Geld gefordert haben.

Dem unbekannten Täter wurde Bargeld ausgehändigt und er konnte vorerst in eine unbekannte Richtung flüchten. Es findet derzeit eine groß angelegte Fahndung statt. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen bereits übernommen.

