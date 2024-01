Nach Einbruch bei Ministerin Edtstadler: Verdächtigem drohen bis zu 15 Jahre Haft

Zuerst gab es den Einbruch in den Sommerferien in die Ministerwohnung in Döbling, dann eine DNA-Spur zu zwei verdächtigen Serben. Im November des Vorjahres folgte schließlich eine Festnahme. Mittlerweile steht fest, wann sich jener Serbe, der in die Wohnung von Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) eingebrochen haben soll, vor Gericht verantworten muss.

Die Kronen Zeitung, der die Anklageschrift vorliegt, berichtet, dass der Prozess am 13. März im Wiener Landesgericht stattfindet. Der 49-jährige Verdächtige ist kein Unbekannter. Er ist bereits sechsfach vorbestraft.