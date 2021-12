Einbruch in Fahrzeug - Tatverdächtiger festgenommen

Weil ein 34-Jähriger in der Brigittenauer Hartlgasse die Alarmanlage seines Auto hörte und darin einen Mann wahrgenommen hatte, rief er in den frühen Morgenstunden am Mittwoch die Polizei.

Die Beamten konnten im Fahrzeug einen 42-jährigen Ungarn antreffen und nahmen ihn vorläufig fest. Beim Tatverdächtigen wurde Diebesgut sichergestellt. Der Mann wies eine Alkoholisierung von einem Promille auf.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: