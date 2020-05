Einbruch bei City-Anwalt: Auch Daten gestohlen

Der mutmaßliche Täter, der 35-jährige Constantin V., ging bei der Tat äußerst professionell vor. Er dürfte Schwachstellen des Denkmal geschützten Hauses genutzt haben, um in die Kanzlei zu gelangen. Dort machte er sich am Tresor zu schaffen. Seine Beute: Bargeld und Goldmünzen. Doch eine Tatsache bereitet dem bestohlenen Anwalt mehr Kopfzerbrechen. „Der Mann hat auch einen Datenstick mitgenommen. Das ist ungewöhnlich. Deshalb kann ich einen Auftragseinbruch nicht ausschließen.“ Es sei der erste Einbruch in seiner Kanzlei gewesen. Doch auch in andere Geschäftsräume in dem Haus sei bereits eingebrochen worden. „Das könnte auch ein Problem mit der Versicherung werden.“

Der festgenommene Rumäne erzählt die Geschichte freilich anders: Er habe eine Tasche mit Einbruchswerkzeug gefunden und das nächstbeste Objekt für den Einbruch ausgewählt. Er habe gedacht, es handle sich um eine normale Firma. Der Beschuldigte wurde jetzt in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert.