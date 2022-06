Einbrecher kamen in der Morgendämmerung: Polizei fasste einen Täter

Es war am Freitag, gegen halb fünf Uhr in der Früh, bei Tagesanbruch. Nachbarn eines Einfamilienhauses in Wien-Liesing alarmierten die Polizei, weil sie einen Einbruch vermuteten. Die Polizisten konnten tatsächlich Einbruchspuren am Fenster des Hauses ausmachen, als plötzlich zwei Männer vom Grundstück des besagten Hauses flüchteten.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Mit Erfolg, denn bald konnte einer der beiden mutmaßlichen Täter gestoppt und verhaftet werden.

Der 33-jähriger Georgier hatte kurz davon noch einen Sack weggeworfen, in dem die Polizei Schmuckstücke, vermutlich Diebesgut, sicherstellen konnten. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der 33-Jährige zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.

